Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Степановна

Ксения Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Илья Петрович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Петрович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Сергей Ильич

Отец ребёнка: Илья Петрович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Ильич

Отец ребёнка: Илья Петрович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Петрович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Петр Ильич

Отец ребёнка: Илья Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close