Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Илья Петрович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Петрович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сергей Ильич
Отец ребёнка: Илья Петрович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Ильич
Отец ребёнка: Илья Петрович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Петрович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Петр Ильич
Отец ребёнка: Илья Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Петрович
Смерть
Неизвестно