Сергей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Илья Петрович

Мать: Ксения Степановна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Матрона Евдокимовна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Афанасий Сергеевич

Мать ребёнка: Матрона Евдокимовна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Матрона Евдокимовна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Матрона Евдокимовна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Лукьян Сергеевич

Мать ребёнка: Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Акакий Сергеевич

Мать ребёнка: Варвара Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Калистово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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