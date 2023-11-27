Сергей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Илья Петрович
Мать: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Матрона Евдокимовна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Афанасий Сергеевич
Мать ребёнка: Матрона Евдокимовна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Матрона Евдокимовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Матрона Евдокимовна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лукьян Сергеевич
Мать ребёнка: Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Акакий Сергеевич
Мать ребёнка: Варвара Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Евдокимовна
Место жительства
Неизвестно
Калистово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно