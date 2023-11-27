Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Илья Петрович

Мать: Ксения Степановна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Даниил Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Илья Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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