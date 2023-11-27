Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Илья Петрович
Мать: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Даниил Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Илья Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ефимовна
Смерть
Неизвестно