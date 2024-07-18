Ребров Осип Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРебров Осип Петров

Ребров Осип Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Ребров Петр Петров

Мать: (Реброва) Марфа

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ребров Стефан Иосифов

Мать ребёнка: (Реброва) Параскева Кирилова

Рождение ребёнка
01.07.1870

Сын: Ребров Петр Иосифов

Мать ребёнка: (Реброва) Параскева Кирилова

Рождение ребёнка
20.10.1872

Сын: Ребров Димитрий Иосифов

Мать ребёнка: (Реброва) Параскева Кирилова

Рождение ребёнка
01.09.1875

Сын: Ребров Симеон Иосифов

Мать ребёнка: (Реброва) Параскева Кирилова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.