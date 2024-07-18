Ребров Осип Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Ребров Петр Петров
Мать: (Реброва) Марфа
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: (Реброва) Параскева Кирилова
Рождение ребёнка
01.07.1870
Сын: Ребров Петр Иосифов
Мать ребёнка: (Реброва) Параскева Кирилова
Рождение ребёнка
20.10.1872
Мать ребёнка: (Реброва) Параскева Кирилова
Рождение ребёнка
01.09.1875
Мать ребёнка: (Реброва) Параскева Кирилова
Смерть
Неизвестно