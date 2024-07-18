(Реброва) Параскева Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Реброва) Параскева Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

21.04.1882

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ребров Стефан Иосифов

Отец ребёнка: Ребров Осип Петров

Рождение ребёнка
01.07.1870

Сын: Ребров Петр Иосифов

Отец ребёнка: Ребров Осип Петров

Рождение ребёнка
20.10.1872

Сын: Ребров Димитрий Иосифов

Отец ребёнка: Ребров Осип Петров

Рождение ребёнка
01.09.1875

Сын: Ребров Симеон Иосифов

Отец ребёнка: Ребров Осип Петров

Смерть
21.04.1882

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