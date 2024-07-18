(Реброва) Параскева Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти21.04.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Ребров Осип Петров
Рождение ребёнка
01.07.1870
Сын: Ребров Петр Иосифов
Отец ребёнка: Ребров Осип Петров
Рождение ребёнка
20.10.1872
Отец ребёнка: Ребров Осип Петров
Рождение ребёнка
01.09.1875
Отец ребёнка: Ребров Осип Петров
Смерть
21.04.1882