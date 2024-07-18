Ребров Симеон Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1875
Дата смертиДо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1875
Отец: Ребров Осип Петров
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: (Реброва) Елена Макарова
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Реброва) Анна Семенова
Мать ребёнка: (Реброва) Елена Макарова
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: (Реброва) Елена Макарова
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ребров Иоанн Семенов
Мать ребёнка: (Реброва) Елена Макарова
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: (Реброва) Елена Макарова
Смерть
До 1930