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Ребров Симеон Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1875

Дата смерти

До 1930

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1875

Отец: Ребров Осип Петров

Мать: (Реброва) Параскева Кирилова

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ребров Михаил Семенов

Мать ребёнка: (Реброва) Елена Макарова

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Реброва) Анна Семенова

Мать ребёнка: (Реброва) Елена Макарова

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ребров Адриан Семенов

Мать ребёнка: (Реброва) Елена Макарова

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ребров Иоанн Семенов

Мать ребёнка: (Реброва) Елена Макарова

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ребров Степан Семенов

Мать ребёнка: (Реброва) Елена Макарова

Смерть
До 1930

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