(Реброва) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Реброва) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ребров Максим Петров

Отец ребёнка: Ребров Петр Петров

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Реброва) Дарья Петрова

Отец ребёнка: Ребров Петр Петров

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Реброва) Алена Петрова

Отец ребёнка: Ребров Петр Петров

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ребров Алексей Петров

Отец ребёнка: Ребров Петр Петров

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Реброва) Александра Петрова

Отец ребёнка: Ребров Петр Петров

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ребров Осип Петров

Отец ребёнка: Ребров Петр Петров

Смерть
Неизвестно

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