(Реброва) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ребров Максим Петров
Отец ребёнка: Ребров Петр Петров
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Реброва) Дарья Петрова
Отец ребёнка: Ребров Петр Петров
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Реброва) Алена Петрова
Отец ребёнка: Ребров Петр Петров
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Ребров Петр Петров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Реброва) Александра Петрова
Отец ребёнка: Ребров Петр Петров
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ребров Осип Петров
Отец ребёнка: Ребров Петр Петров
Смерть
Неизвестно