Киселева (Остроумова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Остроумова) Анна

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Место рождения

г. Семенов

Дата рождения

29.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1878

Отец: Остроумов Михаил

Мать: Остроумова Екатерина Лукинична

г. Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Александр

Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Вячеслав

Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Надежда

Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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