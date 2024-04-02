Киселева (Остроумова) Анна
Место рожденияг. Семенов
Дата рождения29.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1878
Отец: Остроумов Михаил
г. Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Александр
Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Вячеслав
Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Надежда
Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно