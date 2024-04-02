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Киселев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Иван Иванович

Мать: Киселева Анна

Рождение ребёнка
14.07.1937

Сын: Киселев Игорь

Мать ребёнка: Киселева Надежда Матвеевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Киселев Георгий

Мать ребёнка: Киселева Надежда Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Надежда Матвеевна

Смерть
1941
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