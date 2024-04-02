Киселев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Александр
Мать ребёнка: Киселева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Вячеслав
Мать ребёнка: Киселева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Надежда
Мать ребёнка: Киселева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Киселева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Анна
Смерть
1962