Киселев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Александр

Мать ребёнка: Киселева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Вячеслав

Мать ребёнка: Киселева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Надежда

Мать ребёнка: Киселева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Киселева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Анна

Смерть
1962
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