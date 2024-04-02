Остроумова Екатерина Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроумова Екатерина Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1878

Дочь: Киселева Анна

Отец ребёнка: Остроумов Михаил

г. Семенов
Рождение ребёнка
05.06.1884

Дочь: Корнилова Таисия

Отец ребёнка: Остроумов Михаил

г. Семенов
Рождение ребёнка
13.11.1891

Дочь: Кононова Клавдия

Отец ребёнка: Остроумов Михаил

г. Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Мария

Отец ребёнка: Остроумов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остроумов Михаил

Смерть
Неизвестно
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