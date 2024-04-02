Остроумова Екатерина Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.11.1878
Дочь: Киселева Анна
Отец ребёнка: Остроумов Михаил
г. Семенов
Рождение ребёнка
05.06.1884
Дочь: Корнилова Таисия
Отец ребёнка: Остроумов Михаил
г. Семенов
Рождение ребёнка
13.11.1891
Дочь: Кононова Клавдия
Отец ребёнка: Остроумов Михаил
г. Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Мария
Отец ребёнка: Остроумов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Остроумов Михаил
Смерть
Неизвестно