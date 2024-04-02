Остроумов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Остроумов Александр Иванович
Мать: Остроумова Таисия
Рождение ребёнка
29.11.1878
Дочь: Киселева Анна
Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична
г. Семенов
Рождение ребёнка
05.06.1884
Дочь: Корнилова Таисия
Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична
г. Семенов
Рождение ребёнка
13.11.1891
Дочь: Кононова Клавдия
Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична
г. Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Мария
Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно