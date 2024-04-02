Остроумов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроумов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Остроумов Александр Иванович

Мать: Остроумова Таисия

Рождение ребёнка
29.11.1878

Дочь: Киселева Анна

Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична

г. Семенов
Рождение ребёнка
05.06.1884

Дочь: Корнилова Таисия

Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична

г. Семенов
Рождение ребёнка
13.11.1891

Дочь: Кононова Клавдия

Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична

г. Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Мария

Мать ребёнка: Остроумова Екатерина Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остроумова Екатерина Лукинична

Смерть
Неизвестно
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