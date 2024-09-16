Баранова (Сабецкая) Евдокия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Сабецкая) Евдокия Осиповна

Место рождения

д. Хилок, Волосовский р-н, Ленинградская обл., Российская Федерация

Дата рождения

05.03.1886

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1886

Отец: Сабецкий Осип Федорович

Мать: Сабецкая Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
13.10.1908

Сын: Баранов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Баранов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
19.11.1913

Дочь: Исаева (Баранова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Баранов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
21.12.1919

Дочь: (Баранова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Баранов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Баранов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Баранов Федор Михайлович

Смерть
1970

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