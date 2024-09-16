Баранова (Сабецкая) Евдокия Осиповна
Место рожденияд. Хилок, Волосовский р-н, Ленинградская обл., Российская Федерация
Дата рождения05.03.1886
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1908
Отец ребёнка: Баранов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
19.11.1913
Дочь: Исаева (Баранова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Баранов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
21.12.1919
Дочь: (Баранова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Баранов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Баранов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Баранов Федор Михайлович