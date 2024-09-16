Исаева (Баранова) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1913
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1938
Дочь: Мирзоева (Исаева) Лариса Александровна
Отец ребёнка: Исаев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
02.11.1941
Сын: Исаев Борис Александрович
Отец ребёнка: Исаев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
30.06.1950
Отец ребёнка: Бородулин Иосиф Иванович
Смерть
2004