Исаева (Баранова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Баранова) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1913

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1913

Отец: Баранов Федор Михайлович

Мать: Баранова (Сабецкая) Евдокия Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородулин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1938

Дочь: Мирзоева (Исаева) Лариса Александровна

Отец ребёнка: Исаев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
02.11.1941

Сын: Исаев Борис Александрович

Отец ребёнка: Исаев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
30.06.1950

Сын: Бородулин Юрий Иосифович

Отец ребёнка: Бородулин Иосиф Иванович

Смерть
2004

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