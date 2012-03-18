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(Баранова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1919

Дата смерти

18.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1919

Отец: Баранов Федор Михайлович

Мать: Баранова (Сабецкая) Евдокия Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макарченко Валентин Александрович

Рождение ребёнка
31.01.1945

Дочь: Гусарова (Макарченко) Маргарита Валентиновна

Отец ребёнка: Макарченко Валентин Александрович

Рождение ребёнка
03.07.1947

Сын: Макарченко Олег Валентинович

Отец ребёнка: Макарченко Валентин Александрович

Смерть
18.03.2012

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