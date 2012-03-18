(Баранова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1919
Дата смерти18.03.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1945
Дочь: Гусарова (Макарченко) Маргарита Валентиновна
Отец ребёнка: Макарченко Валентин Александрович
Рождение ребёнка
03.07.1947
Сын: Макарченко Олег Валентинович
Отец ребёнка: Макарченко Валентин Александрович
Смерть
18.03.2012