Сабецкая Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Сабецкая) Пелагея Осиповна
Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Сабецкая) Александра Осиповна
Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Сабецкий Василий Осипович
Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович
Рождение ребёнка
05.03.1886
Дочь: Баранова (Сабецкая) Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Сабецкая) Агриппина Осиповна
Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Сабецкая) Ирина Осиповна
Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Сабецкая) Анна Осиповна
Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Сабецкая) Мария Осиповна
Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Сабецкая) Антонина Осиповна
Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович
Смерть
1942