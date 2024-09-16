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Сабецкая Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабецкий Осип Федорович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Сабецкая) Пелагея Осиповна

Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Сабецкая) Александра Осиповна

Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Сабецкий Василий Осипович

Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович

Рождение ребёнка
05.03.1886

Дочь: Баранова (Сабецкая) Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Сабецкая) Агриппина Осиповна

Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Сабецкая) Ирина Осиповна

Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Сабецкая) Анна Осиповна

Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Сабецкая) Мария Осиповна

Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Сабецкая) Антонина Осиповна

Отец ребёнка: Сабецкий Осип Федорович

Смерть
1942

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