Лысяков Владимир
Место рождения
Дата рождения10.05.1882
Дата смерти06.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1882
Отец: Лысяков Алексей
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лысяков Михаил
Мать ребёнка: Халтурина (Сорокина) Олимпиада
Бракосочетание
11.01.1909
Рождение ребёнка
02.08.1911
Дочь: Мельникова (Лысякова) Анна
Мать ребёнка: Халтурина (Сорокина) Олимпиада
Бракосочетание
После 1927
Жена: Елизавета
Смерть
06.04.1943