Лысяков Владимир 10.05.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лысяков Владимир

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.05.1882

Дата смерти

06.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1882

Отец: Лысяков Алексей

Мать: Лысякова (Фефелова) Надежда

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908

Сын: Лысяков Михаил

Мать ребёнка: Халтурина (Сорокина) Олимпиада

Бракосочетание
11.01.1909

Жена: Халтурина (Сорокина) Олимпиада

Рождение ребёнка
02.08.1911

Дочь: Мельникова (Лысякова) Анна

Мать ребёнка: Халтурина (Сорокина) Олимпиада

Бракосочетание
После 1927

Жена: Елизавета

Смерть
06.04.1943

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