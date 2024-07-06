Мельникова (Лысякова) Анна 02.08.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельникова (Лысякова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1911

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1911

Отец: Лысяков Владимир

Мать: Халтурина (Сорокина) Олимпиада

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Николай

Россия
Рождение ребёнка
16.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Николай

Рождение ребёнка
07.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Николай

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1995

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