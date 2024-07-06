Мельникова (Лысякова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1911
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1911
Отец: Лысяков Владимир
Рождение ребёнка
1934
Россия
Рождение ребёнка
16.09.1940
Рождение ребёнка
07.12.1946
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1995