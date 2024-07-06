Халтурина (Сорокина) Олимпиада
Место рожденияг. Баку
Дата рождения20.07.1889
Дата смерти24.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1889
Отец: Сорокин Николай
г. Баку
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лысяков Михаил
Отец ребёнка: Лысяков Владимир
Бракосочетание
11.01.1909
Муж: Лысяков Владимир
Рождение ребёнка
02.08.1911
Дочь: Мельникова (Лысякова) Анна
Отец ребёнка: Лысяков Владимир
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халтурин Иван
Бракосочетание
Около 1924
Муж: Халтурин Иван
Рождение ребёнка
02.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халтурин Иван
Смерть
24.11.1956
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Россия, респ. Татарстан, г. Казань, Арское кладбище