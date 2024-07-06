Халтурина (Сорокина) Олимпиада 20.07.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Халтурина (Сорокина) Олимпиада

Место рождения

г. Баку

Дата рождения

20.07.1889

Дата смерти

24.11.1956

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

1882 г.р.
1894 г.р.

Дети

1908 г.р.
1911 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1889

Отец: Сорокин Николай

Мать: Сорокина (Уксусникова) Анна

г. Баку
Рождение ребёнка
1908

Сын: Лысяков Михаил

Отец ребёнка: Лысяков Владимир

Бракосочетание
11.01.1909

Муж: Лысяков Владимир

Рождение ребёнка
02.08.1911

Дочь: Мельникова (Лысякова) Анна

Отец ребёнка: Лысяков Владимир

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халтурин Иван

Бракосочетание
Около 1924

Муж: Халтурин Иван

Рождение ребёнка
02.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халтурин Иван

Смерть
24.11.1956
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Россия, респ. Татарстан, г. Казань, Арское кладбище

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