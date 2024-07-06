Халтурин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1894
Дата смерти22.03.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1894
Отец: Халтурин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халтурина (Сорокина) Олимпиада
Бракосочетание
Около 1924
Рождение ребёнка
02.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халтурина (Сорокина) Олимпиада
Смерть
22.03.1969
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)