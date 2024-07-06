Халтурин Иван 02.01.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Халтурин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1894

Дата смерти

22.03.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1894

Отец: Халтурин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халтурина (Сорокина) Олимпиада

Бракосочетание
Около 1924

Жена: Халтурина (Сорокина) Олимпиада

Рождение ребёнка
02.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халтурина (Сорокина) Олимпиада

Смерть
22.03.1969
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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