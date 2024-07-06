Сорокин Николай
Место рождения
Дата рождения13.11.1857
Дата смерти15.02.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1857
Отец: Сорокин Иван
Мать: Сорокина Клавдия
Бракосочетание
01.06.1884
Рождение ребёнка
20.07.1889
Дочь: Халтурина (Сорокина) Олимпиада
Мать ребёнка: Сорокина (Уксусникова) Анна
г. Баку
Рождение ребёнка
11.09.1893
Дочь: (Сорокина) Зинаида
Мать ребёнка: Сорокина (Уксусникова) Анна
Смерть
15.02.1894
г. Баку