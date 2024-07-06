Сорокин Николай 13.11.1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Николай

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.11.1857

Дата смерти

15.02.1894

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1857

Отец: Сорокин Иван

Мать: Сорокина Клавдия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.06.1884

Жена: Сорокина (Уксусникова) Анна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1889

Дочь: Халтурина (Сорокина) Олимпиада

Мать ребёнка: Сорокина (Уксусникова) Анна

г. Баку
Рождение ребёнка
11.09.1893

Дочь: (Сорокина) Зинаида

Мать ребёнка: Сорокина (Уксусникова) Анна

Смерть
15.02.1894
г. Баку

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