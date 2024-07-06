Сорокин Иван Около 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

15.04.1882

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Сорокин Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Соминкина (Сорокина) Вера

Мать ребёнка: Сорокина Клавдия

Бракосочетание
Около 1845

Жена: Сорокина Клавдия

Рождение ребёнка
18.07.1855

Сын: Сорокин Владимир

Мать ребёнка: Сорокина Клавдия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1857

Сын: Сорокин Николай

Мать ребёнка: Сорокина Клавдия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.04.1882
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Россия, респ. Татарстан, г. Казань, Арское кладбище

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