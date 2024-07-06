Сорокин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти15.04.1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Сорокин Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Соминкина (Сорокина) Вера
Мать ребёнка: Сорокина Клавдия
Бракосочетание
Около 1845
Жена: Сорокина Клавдия
Рождение ребёнка
18.07.1855
Сын: Сорокин Владимир
Мать ребёнка: Сорокина Клавдия
Рождение ребёнка
13.11.1857
Сын: Сорокин Николай
Мать ребёнка: Сорокина Клавдия
Смерть
15.04.1882
Похороны
Неизвестно
Россия, респ. Татарстан, г. Казань, Арское кладбище