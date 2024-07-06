Лысякова (Фефелова) Надежда 05.08.1860 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛысякова (Фефелова) Надежда

Лысякова (Фефелова) Надежда

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.08.1860

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1860

Отец: Фефелов Ефим

Мать: Фефелова Евдокия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысяков Евгений

Отец ребёнка: Лысяков Алексей

Рождение ребёнка
01.10.1879

Сын: Лысяков Виктор

Отец ребёнка: Лысяков Алексей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1881

Сын: Лысяков Константин

Отец ребёнка: Лысяков Алексей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1882

Сын: Лысяков Владимир

Отец ребёнка: Лысяков Алексей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1883

Сын: Лысяков Петр

Отец ребёнка: Лысяков Алексей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1885

Сын: Лысяков Аркадий

Отец ребёнка: Лысяков Алексей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1885

Мы используем куки для улучшения работы сайта.