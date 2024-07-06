Лысякова (Фефелова) Надежда
Место рождения
Дата рождения05.08.1860
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1860
Отец: Фефелов Ефим
Мать: Фефелова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысяков Евгений
Отец ребёнка: Лысяков Алексей
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Лысяков Виктор
Отец ребёнка: Лысяков Алексей
Рождение ребёнка
23.02.1881
Сын: Лысяков Константин
Отец ребёнка: Лысяков Алексей
Рождение ребёнка
10.05.1882
Сын: Лысяков Владимир
Отец ребёнка: Лысяков Алексей
Рождение ребёнка
04.06.1883
Сын: Лысяков Петр
Отец ребёнка: Лысяков Алексей
Рождение ребёнка
20.02.1885
Сын: Лысяков Аркадий
Отец ребёнка: Лысяков Алексей
Смерть
После 1885