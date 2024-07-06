Лысяков Алексей 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛысяков Алексей

Лысяков Алексей

Место рождения

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

31.08.1903

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Лысяков Евдоким

Мать: Лысякова (Телицына) Акулина

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысякова (Попугаева) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысяков Евгений

Мать ребёнка: Лысякова (Фефелова) Надежда

Рождение ребёнка
01.10.1879

Сын: Лысяков Виктор

Мать ребёнка: Лысякова (Фефелова) Надежда

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1881

Сын: Лысяков Константин

Мать ребёнка: Лысякова (Фефелова) Надежда

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1882

Сын: Лысяков Владимир

Мать ребёнка: Лысякова (Фефелова) Надежда

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1883

Сын: Лысяков Петр

Мать ребёнка: Лысякова (Фефелова) Надежда

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1885

Сын: Лысяков Аркадий

Мать ребёнка: Лысякова (Фефелова) Надежда

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лысяков Андрей

Мать ребёнка: Лысякова (Попугаева) Екатерина

Смерть
31.08.1903

Мы используем куки для улучшения работы сайта.