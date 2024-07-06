Лысяков Алексей
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти31.08.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Лысяков Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысяков Евгений
Мать ребёнка: Лысякова (Фефелова) Надежда
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Лысяков Виктор
Мать ребёнка: Лысякова (Фефелова) Надежда
Рождение ребёнка
23.02.1881
Сын: Лысяков Константин
Мать ребёнка: Лысякова (Фефелова) Надежда
Рождение ребёнка
10.05.1882
Сын: Лысяков Владимир
Мать ребёнка: Лысякова (Фефелова) Надежда
Рождение ребёнка
04.06.1883
Сын: Лысяков Петр
Мать ребёнка: Лысякова (Фефелова) Надежда
Рождение ребёнка
20.02.1885
Сын: Лысяков Аркадий
Мать ребёнка: Лысякова (Фефелова) Надежда
Рождение ребёнка
1898
Сын: Лысяков Андрей
Мать ребёнка: Лысякова (Попугаева) Екатерина
Смерть
31.08.1903