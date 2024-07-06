Лысяков Евдоким 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛысяков Евдоким

Лысяков Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лысяков Никифор

Мать: Лысякова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лысякова) Татьяна

Мать ребёнка: Лысякова (Телицына) Акулина

Рождение ребёнка
1840

Сын: Лысяков Михаил

Мать ребёнка: Лысякова (Телицына) Акулина

Рождение ребёнка
1844

Сын: Лысяков Пётр

Мать ребёнка: Лысякова (Телицына) Акулина

Рождение ребёнка
1854

Сын: Лысяков Алексей

Мать ребёнка: Лысякова (Телицына) Акулина

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лысяков Дмитрий

Мать ребёнка: Лысякова (Телицына) Акулина

Смерть
После 1874

Мы используем куки для улучшения работы сайта.