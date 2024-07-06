Лысяков Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Лысяков Никифор
Мать: Лысякова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лысякова) Татьяна
Мать ребёнка: Лысякова (Телицына) Акулина
Рождение ребёнка
1840
Сын: Лысяков Михаил
Мать ребёнка: Лысякова (Телицына) Акулина
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лысяков Пётр
Мать ребёнка: Лысякова (Телицына) Акулина
Рождение ребёнка
1854
Сын: Лысяков Алексей
Мать ребёнка: Лысякова (Телицына) Акулина
Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1859
Сын: Лысяков Дмитрий
Мать ребёнка: Лысякова (Телицына) Акулина
Смерть
После 1874