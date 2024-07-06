Лысяков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Лысяков Евдоким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысяков Петр
Мать ребёнка: Лысякова (Мальцева) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысяков Степан
Мать ребёнка: Лысякова (Мальцева) Евдокия
Рождение ребёнка
20.10.1895
Сын: Лысяков Виктор
Мать ребёнка: Лысякова (Мальцева) Евдокия
Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1927