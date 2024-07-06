Лысяков Дмитрий 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лысяков Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Лысяков Евдоким

Мать: Лысякова (Телицына) Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысяков Петр

Мать ребёнка: Лысякова (Мальцева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысяков Степан

Мать ребёнка: Лысякова (Мальцева) Евдокия

Рождение ребёнка
20.10.1895

Сын: Лысяков Виктор

Мать ребёнка: Лысякова (Мальцева) Евдокия

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1927

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