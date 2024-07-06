Лысякова (Телицына) Акулина 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лысякова (Телицына) Акулина

Место рождения

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

Около 1887

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Телицын Иона

Мать: Телицына (Боршова) Наталия

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лысякова) Татьяна

Отец ребёнка: Лысяков Евдоким

Рождение ребёнка
1840

Сын: Лысяков Михаил

Отец ребёнка: Лысяков Евдоким

Рождение ребёнка
1844

Сын: Лысяков Пётр

Отец ребёнка: Лысяков Евдоким

Рождение ребёнка
1854

Сын: Лысяков Алексей

Отец ребёнка: Лысяков Евдоким

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лысяков Дмитрий

Отец ребёнка: Лысяков Евдоким

Смерть
Около 1887
Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния

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