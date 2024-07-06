Лысякова (Телицына) Акулина
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиОколо 1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Телицын Иона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лысякова) Татьяна
Отец ребёнка: Лысяков Евдоким
Рождение ребёнка
1840
Сын: Лысяков Михаил
Отец ребёнка: Лысяков Евдоким
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лысяков Пётр
Отец ребёнка: Лысяков Евдоким
Рождение ребёнка
1854
Сын: Лысяков Алексей
Отец ребёнка: Лысяков Евдоким
Рождение ребёнка
1859
Сын: Лысяков Дмитрий
Отец ребёнка: Лысяков Евдоким
Смерть
Около 1887