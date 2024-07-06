Телицын Иона 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Телицын Иона

Место рождения

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1788

Дата смерти

?.08.1855

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Телицын Василий

Мать: Марфа

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.01.1814

Жена: Телицына (Боршова) Наталия

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Лысякова (Телицына) Акулина

Мать ребёнка: Телицына (Боршова) Наталия

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Зайцева (Телицына) Надежда

Мать ребёнка: Телицына (Боршова) Наталия

Рождение ребёнка
1825

Сын: Телицын Агафоник

Мать ребёнка: Телицына (Боршова) Наталия

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Карпова (Телицына) Любовь

Мать ребёнка: Телицына (Боршова) Наталия

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Коноводова (Телицына) Мария

Мать ребёнка: Телицына (Боршова) Наталия

Смерть
?.08.1855
Россия, Макарьевская ярмарка

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