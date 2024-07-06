Телицын Иона
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти?.08.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Телицын Василий
Мать: Марфа
Бракосочетание
14.01.1814
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Лысякова (Телицына) Акулина
Мать ребёнка: Телицына (Боршова) Наталия
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Зайцева (Телицына) Надежда
Мать ребёнка: Телицына (Боршова) Наталия
Рождение ребёнка
1825
Сын: Телицын Агафоник
Мать ребёнка: Телицына (Боршова) Наталия
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Карпова (Телицына) Любовь
Мать ребёнка: Телицына (Боршова) Наталия
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Коноводова (Телицына) Мария
Мать ребёнка: Телицына (Боршова) Наталия
Смерть
?.08.1855
Россия, Макарьевская ярмарка