Телицын Василий
Место рожденияЕрпули
Дата рождения1759
Дата смертиМежду 1806 и 1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Телицын Иван
Мать: Телицына Евдокия
Ерпули
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Рождение ребёнка
1778
Сын: Телицын Иван
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1782
Сын: Телицын Лазарь
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1788
Сын: Телицын Иона
Мать ребёнка: Марфа
Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Телицына) Васса
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
Между 1806 и 1820