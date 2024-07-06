Телицын Василий 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Телицын Василий

Место рождения

Ерпули

Дата рождения

1759

Дата смерти

Между 1806 и 1820

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Телицын Иван

Мать: Телицына Евдокия

Ерпули
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Рождение ребёнка
1778

Сын: Телицын Иван

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1782

Сын: Телицын Лазарь

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1788

Сын: Телицын Иона

Мать ребёнка: Марфа

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Телицына) Васса

Мать ребёнка: Марфа

Смерть
Между 1806 и 1820

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