Коноводова (Телицына) Мария 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коноводова (Телицына) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Телицын Иона

Мать: Телицына (Боршова) Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коноводова) Елена

Отец ребёнка: Коноводов Евлампий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноводов Евлампий

Рождение ребёнка
1861

Сын: Коноводов Петр

Отец ребёнка: Коноводов Евлампий

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ляпахина (Коноводова) Мария

Отец ребёнка: Коноводов Евлампий

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Коноводов Фёдор

Отец ребёнка: Коноводов Евлампий

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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