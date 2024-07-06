Коноводов Евлампий 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коноводов Евлампий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Коноводов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коноводова) Елена

Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноводова (Телицына) Мария

Рождение ребёнка
1861

Сын: Коноводов Петр

Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ляпахина (Коноводова) Мария

Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Коноводов Фёдор

Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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