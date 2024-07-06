Коноводов Евлампий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Коноводов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коноводова) Елена
Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Коноводов Петр
Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ляпахина (Коноводова) Мария
Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Коноводов Фёдор
Мать ребёнка: Коноводова (Телицына) Мария
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно