Коноводов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Коноводов Евлампий
Бракосочетание
27.04.1894
Рождение ребёнка
22.02.1895
Сын: Коноводов Борис
Мать ребёнка: Коноводова (Романова) Елизавета
Рождение ребёнка
09.04.1899
Сын: Коноводов Орест
Мать ребёнка: Коноводова (Романова) Елизавета
Рождение ребёнка
21.07.1900
Дочь: (Коноводова) Екатерина
Мать ребёнка: Коноводова (Романова) Елизавета
Рождение ребёнка
17.04.1902
Сын: Коноводов Павел
Мать ребёнка: Коноводова (Романова) Елизавета
Рождение ребёнка
31.07.1903
Дочь: (Коноводова) Екатерина
Мать ребёнка: Коноводова (Романова) Елизавета
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Коноводова) Вера
Мать ребёнка: Коноводова (Романова) Елизавета
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Коноводова) Надежда
Мать ребёнка: Коноводова (Романова) Елизавета
Россия, г. Москва
Смерть
Неизвестно