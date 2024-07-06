Коноводов Петр 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коноводов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Коноводов Евлампий

Мать: Коноводова (Телицына) Мария

Бракосочетание
27.04.1894

Жена: Коноводова (Романова) Елизавета

Рождение ребёнка
22.02.1895

Сын: Коноводов Борис

Мать ребёнка: Коноводова (Романова) Елизавета

Рождение ребёнка
09.04.1899

Сын: Коноводов Орест

Мать ребёнка: Коноводова (Романова) Елизавета

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1900

Дочь: (Коноводова) Екатерина

Мать ребёнка: Коноводова (Романова) Елизавета

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.1902

Сын: Коноводов Павел

Мать ребёнка: Коноводова (Романова) Елизавета

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.07.1903

Дочь: (Коноводова) Екатерина

Мать ребёнка: Коноводова (Романова) Елизавета

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Коноводова) Вера

Мать ребёнка: Коноводова (Романова) Елизавета

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Коноводова) Надежда

Мать ребёнка: Коноводова (Романова) Елизавета

Россия, г. Москва
Смерть
Неизвестно

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