Фефелова Евдокия Около 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фефелова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Между 1878 и 1885

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1856

Муж: Фефелов Ефим

Рождение ребёнка
10.01.1857

Дочь: (Фефелова) Татьяна

Отец ребёнка: Фефелов Ефим

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1858

Сын: Фефелов Николай

Отец ребёнка: Фефелов Ефим

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1860

Дочь: Лысякова (Фефелова) Надежда

Отец ребёнка: Фефелов Ефим

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Фефелова) Мария

Отец ребёнка: Фефелов Ефим

Рождение ребёнка
1862

Сын: Фефелов Александр

Отец ребёнка: Фефелов Ефим

Рождение ребёнка
1866

Сын: Фефелов Александр

Отец ребёнка: Фефелов Ефим

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Фефелов Владимир

Отец ребёнка: Фефелов Ефим

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Между 1878 и 1885

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