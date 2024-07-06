Фефелова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиМежду 1878 и 1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1856
Муж: Фефелов Ефим
Рождение ребёнка
10.01.1857
Дочь: (Фефелова) Татьяна
Отец ребёнка: Фефелов Ефим
Рождение ребёнка
23.07.1858
Сын: Фефелов Николай
Отец ребёнка: Фефелов Ефим
Рождение ребёнка
05.08.1860
Дочь: Лысякова (Фефелова) Надежда
Отец ребёнка: Фефелов Ефим
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Фефелова) Мария
Отец ребёнка: Фефелов Ефим
Рождение ребёнка
1862
Сын: Фефелов Александр
Отец ребёнка: Фефелов Ефим
Рождение ребёнка
1866
Сын: Фефелов Александр
Отец ребёнка: Фефелов Ефим
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Фефелов Владимир
Отец ребёнка: Фефелов Ефим
Смерть
Между 1878 и 1885