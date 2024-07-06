Фефелов Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1856
Жена: Фефелова Евдокия
Рождение ребёнка
10.01.1857
Дочь: (Фефелова) Татьяна
Мать ребёнка: Фефелова Евдокия
Рождение ребёнка
23.07.1858
Сын: Фефелов Николай
Мать ребёнка: Фефелова Евдокия
Рождение ребёнка
05.08.1860
Дочь: Лысякова (Фефелова) Надежда
Мать ребёнка: Фефелова Евдокия
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Фефелова) Мария
Мать ребёнка: Фефелова Евдокия
Рождение ребёнка
1862
Сын: Фефелов Александр
Мать ребёнка: Фефелова Евдокия
Рождение ребёнка
1866
Сын: Фефелов Александр
Мать ребёнка: Фефелова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Фефелов Владимир
Мать ребёнка: Фефелова Евдокия
Бракосочетание
11.09.1885
Рождение ребёнка
02.06.1886
Сын: Фефелов Константин
Мать ребёнка: Фефелова (Будаева) Степанида
Рождение ребёнка
07.08.1887
Дочь: (Фефелова) Анна
Мать ребёнка: Фефелова (Будаева) Степанида
Рождение ребёнка
12.03.1889
Дочь: (Фефелова) Мария
Мать ребёнка: Фефелова (Будаева) Степанида
Смерть
Неизвестно