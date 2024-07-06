Фефелов Ефим Около 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фефелов Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Яков

Мать: Анна

Бракосочетание
Около 1856

Жена: Фефелова Евдокия

Рождение ребёнка
10.01.1857

Дочь: (Фефелова) Татьяна

Мать ребёнка: Фефелова Евдокия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1858

Сын: Фефелов Николай

Мать ребёнка: Фефелова Евдокия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1860

Дочь: Лысякова (Фефелова) Надежда

Мать ребёнка: Фефелова Евдокия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Фефелова) Мария

Мать ребёнка: Фефелова Евдокия

Рождение ребёнка
1862

Сын: Фефелов Александр

Мать ребёнка: Фефелова Евдокия

Рождение ребёнка
1866

Сын: Фефелов Александр

Мать ребёнка: Фефелова Евдокия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Фефелов Владимир

Мать ребёнка: Фефелова Евдокия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.09.1885

Жена: Фефелова (Будаева) Степанида

Рождение ребёнка
02.06.1886

Сын: Фефелов Константин

Мать ребёнка: Фефелова (Будаева) Степанида

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1887

Дочь: (Фефелова) Анна

Мать ребёнка: Фефелова (Будаева) Степанида

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1889

Дочь: (Фефелова) Мария

Мать ребёнка: Фефелова (Будаева) Степанида

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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