Фефелова (Будаева) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.09.1885
Муж: Фефелов Ефим
Рождение ребёнка
02.06.1886
Сын: Фефелов Константин
Отец ребёнка: Фефелов Ефим
Рождение ребёнка
07.08.1887
Дочь: (Фефелова) Анна
Отец ребёнка: Фефелов Ефим
Рождение ребёнка
12.03.1889
Дочь: (Фефелова) Мария
Отец ребёнка: Фефелов Ефим
Смерть
Неизвестно