Фефелова (Будаева) Степанида 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фефелова (Будаева) Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.09.1885

Муж: Фефелов Ефим

Рождение ребёнка
02.06.1886

Сын: Фефелов Константин

Отец ребёнка: Фефелов Ефим

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1887

Дочь: (Фефелова) Анна

Отец ребёнка: Фефелов Ефим

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1889

Дочь: (Фефелова) Мария

Отец ребёнка: Фефелов Ефим

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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