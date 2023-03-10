Поликарпов (Мадянов) Агния Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпов (Мадянов) Агния Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Мадянов Кузьма Тимофеевич

Мать: Мадянова Жена Тимофеевича

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарпов Никанор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
13.09.1913

Дочь: (Поликарпов) Вера Никаноровна

Отец ребёнка: Поликарпов Никанор Иванович

МК п.Требушинский, 1913
Смерть
Неизвестно

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