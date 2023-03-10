Поликарпов (Мадянов) Агния Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
13.09.1913
Дочь: (Поликарпов) Вера Никаноровна
Отец ребёнка: Поликарпов Никанор Иванович
МК п.Требушинский, 1913
Смерть
Неизвестно