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Мадянов Кузьма Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Мадянов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Мадянова Жена Тимофеевича

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Поликарпов (Мадянов) Агния Кузьминична

Мать ребёнка: Мадянова Жена Тимофеевича

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Мадянов Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Мадянова Жена Тимофеевича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мадянова Жена Тимофеевича

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1877

Сын: Мадянов Агафон Кузьмич

Мать ребёнка: Мадянова Жена Тимофеевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Солодовников (Мадянов) Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Мадянова Жена Тимофеевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Мадянов Яков Кузьмич

Мать ребёнка: Мадянова Жена Тимофеевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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