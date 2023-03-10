Мадянов Кузьма Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
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Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Мадянов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Мадянова Жена Тимофеевича
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Поликарпов (Мадянов) Агния Кузьминична
Мать ребёнка: Мадянова Жена Тимофеевича
Рождение ребёнка
18.?.?
Мать ребёнка: Мадянова Жена Тимофеевича
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Мадянова Жена Тимофеевича
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Солодовников (Мадянов) Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Мадянова Жена Тимофеевича
Рождение ребёнка
1888
Сын: Мадянов Яков Кузьмич
Мать ребёнка: Мадянова Жена Тимофеевича
Смерть
Неизвестно