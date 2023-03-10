Мадянова Жена Тимофеевича
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Мадянов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Мадянов Кузьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Поликарпов (Мадянов) Агния Кузьминична
Отец ребёнка: Мадянов Кузьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.?.?
Отец ребёнка: Мадянов Кузьма Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Мадянов Кузьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Солодовников (Мадянов) Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Мадянов Кузьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Мадянов Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Мадянов Кузьма Тимофеевич
Смерть
Неизвестно