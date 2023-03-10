Мадянова Жена Тимофеевича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМадянова Жена Тимофеевича

Мадянова Жена Тимофеевича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Мадянов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Мадянов Кузьма Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Поликарпов (Мадянов) Агния Кузьминична

Отец ребёнка: Мадянов Кузьма Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Мадянов Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Мадянов Кузьма Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мадянов Кузьма Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1877

Сын: Мадянов Агафон Кузьмич

Отец ребёнка: Мадянов Кузьма Тимофеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Солодовников (Мадянов) Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Мадянов Кузьма Тимофеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Мадянов Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Мадянов Кузьма Тимофеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.