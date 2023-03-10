Поликарпов Никанор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпов Никанор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поликарпов (Мадянов) Агния Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
13.09.1913

Дочь: (Поликарпов) Вера Никаноровна

Мать ребёнка: Поликарпов (Мадянов) Агния Кузьминична

МК п.Требушинский, 1913
Смерть
Неизвестно

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