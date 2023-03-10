Поликарпов Никанор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
13.09.1913
Дочь: (Поликарпов) Вера Никаноровна
Мать ребёнка: Поликарпов (Мадянов) Агния Кузьминична
МК п.Требушинский, 1913
Смерть
Неизвестно