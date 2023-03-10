(Поликарпов) Вера Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Поликарпов) Вера Никаноровна

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Место рождения

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан

Дата рождения

13.09.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1913

Отец: Поликарпов Никанор Иванович

Мать: Поликарпов Агния Кузьминична

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
МК п.Требушинский, 1913
Крещение
15.09.1913
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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