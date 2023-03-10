(Поликарпов) Вера Никаноровна
Место рожденияЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Дата рождения13.09.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1913
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
МК п.Требушинский, 1913
Крещение
15.09.1913
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно