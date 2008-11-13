Муравьёв Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёв Николай Иванович

Место рождения

г. Челкар, Казахстан.

Дата рождения

31.03.1915

Дата смерти

13.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1915

Отец: Муравьёв Иван Антропович

Мать: Муравьёва Евдокия Анисимовна

г. Челкар, Казахстан.
Бракосочетание
17.?.1936

Жена: Муравьева Ольга Михайловна

г.Чарджоу Туркменистан
Рождение ребёнка
04.06.1939

Сын: Муравьев Альберт Николаевич

Мать ребёнка: Муравьева Ольга Михайловна

Смерть
13.11.2008
г. Москва.
Похороны
Неизвестно
Богородское кл.
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