Муравьёв Николай Иванович
Место рожденияг. Челкар, Казахстан.
Дата рождения31.03.1915
Дата смерти13.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1915
г. Челкар, Казахстан.
Бракосочетание
17.?.1936
г.Чарджоу Туркменистан
Рождение ребёнка
04.06.1939
Сын: Муравьев Альберт Николаевич
Мать ребёнка: Муравьева Ольга Михайловна
Смерть
13.11.2008
г. Москва.
Похороны
Неизвестно
Богородское кл.