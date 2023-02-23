Муравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна
Место рожденияСело Архангельская Слобода, Ерыклинской волости, Чистопольского уезда, Казанской губернии.
Дата рождения16.08.1895
Дата смерти19.07.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Архангельская Слобода, Ерыклинской волости, Чистопольского уезда, Казанской губернии.
нашла сведения что родилась 27 июля 1894 года, крещение 28го
Рождение ребёнка
31.03.1915
Сын: Муравьёв Николай Иванович
Отец ребёнка: Муравьёв Иван Антропович
г. Челкар, Казахстан.
Рождение ребёнка
24.01.1917
Отец ребёнка: Муравьёв Иван Антропович
Казахская ССР, г. Челкар
Смерть
19.07.1979
г. Ташкент
Похороны
Неизвестно
К. Домбрабад, карта 82, 4 ряд, место 165.