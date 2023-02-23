Муравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна

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Место рождения

Село Архангельская Слобода, Ерыклинской волости, Чистопольского уезда, Казанской губернии.

Дата рождения

16.08.1895

Дата смерти

19.07.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Архангельская Слобода, Ерыклинской волости, Чистопольского уезда, Казанской губернии.
нашла сведения что родилась 27 июля 1894 года, крещение 28го
Рождение ребёнка
31.03.1915

Сын: Муравьёв Николай Иванович

Отец ребёнка: Муравьёв Иван Антропович

г. Челкар, Казахстан.
Рождение ребёнка
24.01.1917

Сын: Муравьёв Павел Иванович

Отец ребёнка: Муравьёв Иван Антропович

Казахская ССР, г. Челкар
Смерть
19.07.1979
г. Ташкент
Похороны
Неизвестно
К. Домбрабад, карта 82, 4 ряд, место 165.
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