Муравьёв Иван Антропович
мужской, родился 1883
умер 25.02.1967, Ташкент, Узбекская ССР, СССР
ОтецМуравьев Антроп ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Муравьёв Николай Иванович31.03.1915 г.р.
Муравьёв Павел Иванович24.01.1917 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1883
Отец: Муравьев Антроп Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1915
Сын: Муравьёв Николай Иванович
Мать ребёнка: Муравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна
г. Челкар, Казахстан.
Рождение ребёнка
24.01.1917
Мать ребёнка: Муравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна
Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1919
Сын: Муравьёв Александр Иванович
Мать ребёнка: Муравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна
Смерть
25.02.1967
Ташкент, Узбекская ССР, СССР
Похороны
Неизвестно
Ташкент, Узбекская ССР, СССР