Муравьёв Иван Антропович 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Муравьёв Иван Антропович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1883

умер 25.02.1967, Ташкент, Узбекская ССР, СССР

Отец
Муравьев Антроп ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Муравьёв Николай Иванович31.03.1915 г.р.
Муравьёв Павел Иванович24.01.1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Муравьев Антроп Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1915

Сын: Муравьёв Николай Иванович

Мать ребёнка: Муравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна

г. Челкар, Казахстан.

Рождение ребёнка
24.01.1917

Сын: Муравьёв Павел Иванович

Мать ребёнка: Муравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна

Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область

Рождение ребёнка
1919

Сын: Муравьёв Александр Иванович

Мать ребёнка: Муравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна

Смерть
25.02.1967
Ташкент, Узбекская ССР, СССР

Похороны
Неизвестно
Ташкент, Узбекская ССР, СССР

Кладбище Боткино

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