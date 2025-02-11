Муравьёв Павел Иванович
мужской, родился 24.01.1917, Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
умер 25.12.1986, Газалкент, Ташкентская область, Узбекская ССР
ОтецМуравьёв Иван Антропович1883 г.р.
МатьМуравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна16.08.1895 г.р.
Супруги
Муравьева (Дернина) Валентина Авраамовна30.01.1917 г.р.
Дети
Волкова (Муравьева) Эльвина Павловна22.08.1940 г.р.
Муравьев Александр Павлович20.10.1946 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1917
Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1940
Дочь: Волкова (Муравьева) Эльвина Павловна
Мать ребёнка: Муравьева (Дернина) Валентина Авраамовна
Рождение ребёнка
20.10.1946
Сын: Муравьев Александр Павлович
Мать ребёнка: Муравьева (Дернина) Валентина Авраамовна
Смерть
25.12.1986
Газалкент, Ташкентская область, Узбекская ССР
Похороны
Неизвестно
Газалкент, Ташкентская область, Узбекская ССР