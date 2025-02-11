Муравьёв Павел Иванович 24.01.1917 — найти родственников по фамилии на Familio

Муравьёв Павел Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 24.01.1917, Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область

умер 25.12.1986, Газалкент, Ташкентская область, Узбекская ССР

Отец
Муравьёв Иван Антропович1883 г.р.
Мать
Муравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна16.08.1895 г.р.
Супруги
Муравьева (Дернина) Валентина Авраамовна30.01.1917 г.р.
Дети
Волкова (Муравьева) Эльвина Павловна22.08.1940 г.р.
Муравьев Александр Павлович20.10.1946 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1917

Отец: Муравьёв Иван Антропович

Мать: Муравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна

Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева (Дернина) Валентина Авраамовна

Рождение ребёнка
22.08.1940

Дочь: Волкова (Муравьева) Эльвина Павловна

Мать ребёнка: Муравьева (Дернина) Валентина Авраамовна

Рождение ребёнка
20.10.1946

Сын: Муравьев Александр Павлович

Мать ребёнка: Муравьева (Дернина) Валентина Авраамовна

Смерть
25.12.1986
Газалкент, Ташкентская область, Узбекская ССР

Похороны
Неизвестно
Газалкент, Ташкентская область, Узбекская ССР

Газалкентское христианское кладбище

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