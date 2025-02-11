Дергачев Анисим Иванович 12.02.1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Дергачев Анисим Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 12.02.1869

Отец
Дергачев Иван ФилипповичНеизвестно г.р.
Мать
Дергачев (Новикова) Мария СофоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Муравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна16.08.1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1869

Отец: Дергачев Иван Филиппович

Мать: Дергачев (Новикова) Мария Софоновна

Рождение ребёнка
16.08.1895

Дочь: Муравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна

Мать ребёнка: Дергачева (Дергачева) Ксения Тимофеевнв

Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

нашла сведения что родилась 27 июля 1894 года, крещение 28го

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