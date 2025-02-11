Дергачев Анисим Иванович
мужской, родился 12.02.1869
ОтецДергачев Иван ФилипповичНеизвестно г.р.
МатьДергачев (Новикова) Мария СофоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Муравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна16.08.1895 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1869
Рождение ребёнка
16.08.1895
Дочь: Муравьёва (Дергачева) Евдокия Анисимовна
Мать ребёнка: Дергачева (Дергачева) Ксения Тимофеевнв
Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)