Муравьева (Кузнецова) Ольга Михайловна
Место рожденияг.Чарджоу Туркменистан
Дата рождения07.07.1911
Дата смерти17.12.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1911
Отец: Кузнецов Михаил Афанасьевич
Мать: не указана
г.Чарджоу Туркменистан
Бракосочетание
17.?.1936
г.Чарджоу Туркменистан
Рождение ребёнка
04.06.1939
Сын: Муравьев Альберт Николаевич
Отец ребёнка: Муравьёв Николай Иванович
Смерть
17.12.1992
г. Ташкент Узбекистан
Похороны
Неизвестно
1 карта 594 уртасарай