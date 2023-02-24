Муравьева (Кузнецова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Кузнецова) Ольга Михайловна

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Место рождения

г.Чарджоу Туркменистан

Дата рождения

07.07.1911

Дата смерти

17.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1911

Отец: Кузнецов Михаил Афанасьевич

Мать: не указана

г.Чарджоу Туркменистан
Бракосочетание
17.?.1936

Муж: Муравьёв Николай Иванович

г.Чарджоу Туркменистан
Рождение ребёнка
04.06.1939

Сын: Муравьев Альберт Николаевич

Отец ребёнка: Муравьёв Николай Иванович

Смерть
17.12.1992
г. Ташкент Узбекистан
Похороны
Неизвестно
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