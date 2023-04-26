Кузнецова ?
Место рожденияСело Елшанка,Никулинской волости, Сызранского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения03.11.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1881
Село Елшанка,Никулинской волости, Сызранского уезда, Симбирской губернии
Крещение
08.11.1881
Село Елшанка, Никулинской Волости, Сызранского уезда, Симбирской губернии.
Рождение ребёнка
07.07.1911
Дочь: Муравьева Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Афанасьевич
г.Чарджоу Туркменистан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно