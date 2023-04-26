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Кузнецова ?

Место рождения

Село Елшанка,Никулинской волости, Сызранского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

03.11.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Елшанка,Никулинской волости, Сызранского уезда, Симбирской губернии
Крещение
08.11.1881
Село Елшанка, Никулинской Волости, Сызранского уезда, Симбирской губернии.
Рождение ребёнка
07.07.1911

Дочь: Муравьева Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Афанасьевич

г.Чарджоу Туркменистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Михаил Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Михаил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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