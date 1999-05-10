Марченко (Сасина) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Сасина) Анна Егоровна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

09.01.1927

Дата смерти

10.05.1999

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1927

Отец: Сасин Егор Васильевич

Мать: Сасина Аксинья Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
25.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шахово, Полтавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Михаил Петрович

Озеро Тагарское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Михаил Петрович

Озеро Тагарское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
10.05.1999
Озеро Тагарское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: Гипертонический криз
Похороны
Неизвестно
Озеро Тагарское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

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