Марченко (Сасина) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения09.01.1927
Дата смерти10.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1927
Отец: Сасин Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Шахово, Полтавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марченко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марченко Михаил Петрович
Смерть
10.05.1999
Причина смерти: Гипертонический криз
Похороны
Неизвестно