Сасина (Гыдова) Аксинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сасина (Гыдова) Аксинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

25.11.1941

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Гыдов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Сасин Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Сасин Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Леля Егоровна

Отец ребёнка: Сасин Егор Васильевич

Рождение ребёнка
09.01.1927

Дочь: Марченко Анна Егоровна

Отец ребёнка: Сасин Егор Васильевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сасин Егор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сасин Егор Васильевич

Смерть
25.11.1941
Шахово, Полтавский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Шахово, Полтавский муниципальный район, Омская область
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