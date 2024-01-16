Сасина (Гыдова) Аксинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти25.11.1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Гыдов Василий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Сасин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Сасин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Леля Егоровна
Отец ребёнка: Сасин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
09.01.1927
Дочь: Марченко Анна Егоровна
Отец ребёнка: Сасин Егор Васильевич
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сасин Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1941
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
Неизвестно