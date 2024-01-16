Сасин Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Сасин Василий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Сасина Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Елена Егоровна
Мать ребёнка: Сасина Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Леля Егоровна
Мать ребёнка: Сасина Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
09.01.1927
Дочь: Марченко Анна Егоровна
Мать ребёнка: Сасина Аксинья Васильевна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сасина Аксинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Причина смерти: заболевание легких
Похороны
Неизвестно