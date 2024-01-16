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Сасин Егор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сасин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Сасина Аксинья Васильевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Елена Егоровна

Мать ребёнка: Сасина Аксинья Васильевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Леля Егоровна

Мать ребёнка: Сасина Аксинья Васильевна

Рождение ребёнка
09.01.1927

Дочь: Марченко Анна Егоровна

Мать ребёнка: Сасина Аксинья Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сасина Аксинья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сасина Аксинья Васильевна

Смерть
1942
Шахово, Полтавский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: заболевание легких
Похороны
Неизвестно
Шахово, Полтавский муниципальный район, Омская область
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